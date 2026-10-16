Hookii Sport Club: Serie A 26/27 – settima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il settimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 16 ottobre dalle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 16/10
- Frosinone – Sassuolo (20:45)
Sabato 17/10
- Venezia – Napoli (15:00)
- Bologna – Inter (18:00)
- Roma – Genoa (20:45)
Domenica 18/10
- Udinese – Lecce (12:30)
- Fiorentina – Como (15:00)
- Milan – Atalanta (18:00)
- Juventus – Lazio (20:45)
Lunedì 19/10
- Monza – Cagliari (18:30)
- Parma – Torino (20:45)
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