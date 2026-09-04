Hookii Sport Club: Serie A 26/27 – terza giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il terzo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 4 settembre dalle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 04/09
- Genoa – Como (20:45)
Sabato 05/09
- Fiorentina – Torino (15:00)
- Inter – Napoli (18:00)
- Roma – Atalanta (20:45)
Domenica 06/09
- Frosinone – Venezia (15:00)
- Parma – Monza (15:00)
- Bologna – Sassuolo (18:00)
- Juventus – Milan (20:45)
Lunedì 31/08
- Cagliari – Lecce (18:30)
- Udinese – Lazio (20:45)
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