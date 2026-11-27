Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, il tredicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 27 novembre dalle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 27/11
- Venezia – Bologna (20:45)
Sabato 28/11
- Frosinone – Parma (15:00)
- Torino – Lazio (18:00)
- Inter – Genoa (20:45)
Domenica 29/11
- Udinese – Fiorentina (12:30)
- Sassuolo – Napoli (15:00)
- Roma – Monza (18:00)
- Como – Juventus (20:45)
Lunedì 30/11
- Lecce – Atalanta (18:30)
- Cagliari – Milan (20:45)
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