Hookii Sport Club: Serie A 26/27 – undicesima giornata

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, l’undicesimo turno di Serie A, che ci accompagnerà da venerdì 6 novembre dalle 20:45.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 06/11
- Venezia – Udinese (20:45)
Sabato 07/11
- Cagliari – Frosinone (15:00)
- Torino – Lecce (15:00)
- Parma – Bologna (18:00)
- Roma – Sassuolo (20:45)
Domenica 08/11
- Napoli – Lazio (12:30)
- Genoa – Milan (15:00)
- Monza – Atalanta (15:00)
- Inter – Como (18:00)
- Fiorentina – Juventus (20:45)
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