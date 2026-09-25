Hookii Sport Club: UEFA Nations League 25/09 – 05/10 2026

Bentornati alla saletta sul retro del Bar Collante per commentare in diretta, ma anche in differita, l’emozionante turno di Nations League che si terrà tra il 25 settembre ed il 5 ottobre.
Ricordate che qui potete accedere alla bisca clandestina che si trova nell’antibagno del Bar Sport, frequentata dai giocatori compulsivi di Fantacalcio. Per entrare vi basta usare la parola d’ordine: Criscitiello è il mio unico credo.
Le partite:
Venerdì 25/09
- Italia – Belgio (20:45 – Stadio Olimpico – Roma)
Lunedì 28/09
- Turchia – Italia (20:45 – Centennial Atatürk Stadium – Bursa)
Venerdì 02/10
- Francia – Italia (20:45 – Stade de France – Saint-Denis)
Lunedì 05/10
- Italia – Turchia (20:45 – Stadio Renato Dall’Ara – Bologna)
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