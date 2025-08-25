I 100 giochi – Call of Cthulhu: the card game

Cari amici cultisti e non, siamo giunti al primo (e unico? chissà? chi vivrà, vedrà) LCG (Living Card Game) della nostra classifica dei 100 titoli che hanno fatto la storia dei giochi da tavolo.

Nel 2008 la Fantasy Flight Games decise di cambiare le regole del mercato dei giochi di carte. Con Call of Cthulhu: The Card Game nacque infatti il modello degli LCG, un sistema che abbandonava la logica collezionistica dei CCG per proporre pacchetti con contenuti noti e aggiornamenti periodici. Una scelta che ridusse la casualità delle bustine e rese l’esperienza più accessibile, pur mantenendo la varietà e la continua evoluzione del gioco. Da quel momento gli LCG divennero una delle linee più riconoscibili della casa editrice, generando titoli competitivi e collaborativi destinati a lasciare un segno duraturo.