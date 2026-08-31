I 100 Giochi – Kingsburg

Oggi il protagonista è tutto, italiano parliamo infatti di Kingsburg di Andrea Chiarvesio e Luca Iennaco.

Kingsburg non è solo un classico della gestione dadi: è un gioco tutto italiano, nato — a detta dello stesso Chiarvesio — in auto sulla via del ritorno da Lucca Comics 2007; è il primo vero gioco di gestione dadi, capostipite di una meccanica poi sfruttata (e talvolta abusata) da decine di titoli successivi, da Troyes a I castelli della Borgogna, a Sulle tracce di Marco Polo fino a The White castle.

L’idea base del gioco è semplice e geniale: si inverte il momento della decisione e della risoluzione casuale mediante lancio del dado; insomma si tirano i dadi e poi si vede cosa farci, anziché decidere prima cosa fare (per esempio, muoversi o attaccare) e poi vedere con il lancio del dado se ci siamo riusciti.

A distanza di vent’anni il gioco resta sorprendentemente valido e godibile.

Il gioco è molto semplice ma per i più pigri qui un velocissimo tutorial ad opera del Cappellaio molto matto.