I più economici sono in vendita ormai a centinaia di euro e quelli della finale arrivano quasi a 10mila: è il “mercato”, ma per i tifosi è un problema
Continua a leggere: I biglietti dei prossimi Mondiali di calcio costano tantissimo
Fonte: il Post
I biglietti dei prossimi Mondiali di calcio costano tantissimo
22 Apr 2026 • 0 commenti
I più economici sono in vendita ormai a centinaia di euro e quelli della finale arrivano quasi a 10mila: è il “mercato”, ma per i tifosi è un problema
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.