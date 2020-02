I capi usano un linguaggio corporeo differente a seconda che basino il proprio potere sul prestigio o sul predominio [EN]

Research Digest, rivista della British Psychological Society, presenta i risultati di uno studio sul “body language” di due differenti stili dirigenziali, quello basato sul prestigio (l’autorevolezza che ci conferiscono gli altri) e quello basato sul predominio (l’autorità che imponiamo noi).

This is important for understanding how we display rank, and perceive and respond to it. It could also explain why studies into “power posing”have produced conflicting results.

In diversi esperimenti è stata valutata la differenza di postura in immagini e in persone reali, e il ruolo sociale che questa postura suggerisce.

Together, these studies “provide strong converging evidence that dominance and prestige are associated with distinct nonverbal signals which naturally emerge in ecologically valid group settings and real-world rank contests, and result in rank conferral from others,” the team writes.

