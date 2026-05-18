C’è chi sta facendo notare che Salim El Koudri è italiano e non ha precedenti per terrorismo, contraddicendo il leader della Lega
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Fonte: il Post
I commenti di Salvini sui fatti di Modena stanno dividendo la destra
18 Mag 2026 • 0 commenti
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