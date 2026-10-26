Lo ha deciso un tribunale negando a un carcerato la Vegemite, una crema spalmabile che nel resto del mondo non viene proprio compresa
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Fonte: il Post
I detenuti australiani non hanno diritto al cibo australiano per eccellenza
26 Ott 2026 • 0 commenti
Lo ha deciso un tribunale negando a un carcerato la Vegemite, una crema spalmabile che nel resto del mondo non viene proprio compresa
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