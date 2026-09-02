A scuola e in famiglia cercano di crescerli senza i prodotti sviluppati dalle loro aziende, anche perché possono permettersi di farlo
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Fonte: il Post
I dirigenti della Silicon Valley tengono lontani i figli da schermi e AI
2 Set 2026 • 0 commenti
A scuola e in famiglia cercano di crescerli senza i prodotti sviluppati dalle loro aziende, anche perché possono permettersi di farlo
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