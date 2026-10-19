Le versioni contrastanti sull’autorizzazione al corteo, i precedenti e la stima dei danni, in un numero speciale della newsletter “Portici”
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Fonte: il Post
I disordini nelle manifestazioni di sabato a Bologna, messi in ordine
19 Ott 2026 • 0 commenti
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