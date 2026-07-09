Riguardano l’assenza di un movente chiaro e il fatto che Valter Lavitola, accusato di essere il mandante, progettava di far entrare in politica Ranucci
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Fonte: il Post
I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci
9 Lug 2026 • 0 commenti
Riguardano l’assenza di un movente chiaro e il fatto che Valter Lavitola, accusato di essere il mandante, progettava di far entrare in politica Ranucci
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