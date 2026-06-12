Diversi gruppi di ricerca hanno osservato una riduzione del rischio per alcuni tumori e sospettano un ruolo diretto di Ozempic, Wegovy e gli altri, ma servono studi più approfonditi
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Fonte: il Post
I farmaci per dimagrire stanno entrando nella ricerca sul cancro
12 Giu 2026 • 0 commenti
Diversi gruppi di ricerca hanno osservato una riduzione del rischio per alcuni tumori e sospettano un ruolo diretto di Ozempic, Wegovy e gli altri, ma servono studi più approfonditi
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