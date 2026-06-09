«In quanto “opinionista” sento di dover dire che l’opinione è tanto più criticabile quanto più assertiva, aggressiva, sentenziosa, quanto più travestita da certezza o peggio da dogma»
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Fonte: il Post
I fatti superati dalle opinioni
9 Giu 2026 • 0 commenti
«In quanto “opinionista” sento di dover dire che l’opinione è tanto più criticabile quanto più assertiva, aggressiva, sentenziosa, quanto più travestita da certezza o peggio da dogma»
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