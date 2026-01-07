I fondamentali del tempo: 60 – 60- 24

Monochrome, rivista online dedicata alla Haute Horlogerie, dedica un articolo alla storia antica della misura del tempo: come è successo che 24 ore, 60 minuti e 60 secondi sono diventati la sua misura standard?

Secondo la ricostruzione dell’autore, la storia inizia con l’uso della numerazione sessagesimale da parte dei Sumeri: 60 è un numero che ha molti divisori ed è ragionevolmente piccolo, per cui è molto pratico da usare per diversi calcoli che comprendono frazioni. La familiarità del sistema sessagesimale ne avrebbe reso facile e diretto l’uso anche per la misura del tempo

La storia prosegue poi con l’uso della numerazione duodecimale da parte degli Egiziani. Anche qui, l’abitudine ad usare il sistema rendeva automatico usarlo anche per misurare le due parti della giornata, una notturna ed una diurna, dividendole in dodici parti uguali.

L’articolo prosegue poi con la storia dei calendari solari e lunari, e si conclude con la presentazione di uno degli orologi meccanici moderni che hanno numerosi quadranti che mostrano le varie misure rese possibili dalla tecnica.