I freelance non sono coinvolti nella trattativa sul contratto al centro degli scioperi, eppure la loro precarietà dipende spesso proprio da quel contratto
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Fonte: il Post
I giornalisti messi peggio sono quelli che non possono scioperare
16 Apr 2026 • 0 commenti
I freelance non sono coinvolti nella trattativa sul contratto al centro degli scioperi, eppure la loro precarietà dipende spesso proprio da quel contratto
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