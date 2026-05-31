E dei programmi dei tre principali candidati, dopo il fallimento del progetto di “pace totale” del presidente uscente Gustavo Petro
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Fonte: il Post
I gruppi armati sono di nuovo al centro delle elezioni presidenziali in Colombia
31 Mag 2026 • 0 commenti
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