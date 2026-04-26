Da sabato il JNIM, affiliato ad al Qaida, e un’organizzazione separatista si stanno scontrando con l’esercito e con la giunta militare al potere
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Fonte: il Post
I gruppi armati stanno tentando di prendersi il Mali
26 Apr 2026 • 0 commenti
Da sabato il JNIM, affiliato ad al Qaida, e un’organizzazione separatista si stanno scontrando con l’esercito e con la giunta militare al potere
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