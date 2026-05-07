Le elezioni di oggi sono una faccenda tra gli indipendentisti e la destra di Farage, e rendono sempre più precaria la leadership di Keir Starmer
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Fonte: il Post
I Laburisti si preparano a un disastro in Scozia e Galles
7 Mag 2026 • 0 commenti
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