Oliver Blume è stato molto criticato durante un’assemblea, e accusato di scarsa trasparenza sui piani per ridurre i costi e tagliare i posti di lavoro
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Fonte: il Post
I lavoratori di Volkswagen contro l’amministratore delegato dell’azienda
26 Ago 2026 • 0 commenti
Oliver Blume è stato molto criticato durante un’assemblea, e accusato di scarsa trasparenza sui piani per ridurre i costi e tagliare i posti di lavoro
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