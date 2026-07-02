O in quello che ne resta: il cessate il fuoco regge e secondo il governo sono partiti in 400mila, anche se l’esercito israeliano rifiuta di ritirarsi
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Fonte: il Post
I libanesi del sud provano lentamente a rientrare a casa
2 Lug 2026 • 0 commenti
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