Legata soprattutto alle migrazioni e alle morti nel mar Mediterraneo, vista la posizione dell’isola, ma anche a pirati e calciatori
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Fonte: il Post
I luoghi che il papa ha visitato a Lampedusa hanno tutti una storia
6 Lug 2026 • 0 commenti
Legata soprattutto alle migrazioni e alle morti nel mar Mediterraneo, vista la posizione dell’isola, ma anche a pirati e calciatori
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