Dalla Sicilia al Marocco, fino ai fiordi scozzesi e ai soliti paesaggi incredibili dell’Islanda, troupe e attori si sono spostati moltissimo
Continua a leggere: I luoghi dove è stato girato “Odissea” di Christopher Nolan
Fonte: il Post
I luoghi dove è stato girato “Odissea” di Christopher Nolan
12 Lug 2026 • 0 commenti
Dalla Sicilia al Marocco, fino ai fiordi scozzesi e ai soliti paesaggi incredibili dell’Islanda, troupe e attori si sono spostati moltissimo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.