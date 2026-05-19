Ce ne sono vari, rimasti nascosti per decenni: alcuni danno suggerimenti su come comportarsi durante i bombardamenti
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Fonte: il Post
I manifesti della Seconda guerra mondiale trovati dietro le vetrine di un negozio a Roma
19 Mag 2026 • 0 commenti
Ce ne sono vari, rimasti nascosti per decenni: alcuni danno suggerimenti su come comportarsi durante i bombardamenti
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