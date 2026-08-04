Dopo averla sollevata alla fine di un concerto i componenti del gruppo sono stati interrogati e le loro camere d’albergo perquisite
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Fonte: il Post
I Massive Attack sono stati banditi da Singapore per avere esposto la bandiera della Palestina
4 Ago 2026 • 0 commenti
Dopo averla sollevata alla fine di un concerto i componenti del gruppo sono stati interrogati e le loro camere d’albergo perquisite
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