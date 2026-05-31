La Colombia ritirò la candidatura a tre anni dall’inizio, e il Messico la ottenne battendo la concorrenza di Stati Uniti e Canada: fu un successo
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Fonte: il Post
I memorabili Mondiali di Messico 1986, che dovevano tenersi altrove
31 Mag 2026 • 0 commenti
La Colombia ritirò la candidatura a tre anni dall’inizio, e il Messico la ottenne battendo la concorrenza di Stati Uniti e Canada: fu un successo
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