«Il QR code rende il ruolo del cameriere, e la sua commedia, più evanescenti. È strano che non ce ne siamo accorti in un paese dove la politica e le persone parlano fino alla nausea di “food” e dove da anni non si fa che celebrare in tv l’arte della ristorazione»
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Fonte: il Post
I menu di carta si stanno estinguendo
15 Ott 2026 • 0 commenti
«Il QR code rende il ruolo del cameriere, e la sua commedia, più evanescenti. È strano che non ce ne siamo accorti in un paese dove la politica e le persone parlano fino alla nausea di “food” e dove da anni non si fa che celebrare in tv l’arte della ristorazione»
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