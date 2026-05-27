«All’epoca avevo poco più di quarant’anni e mia figlia era nata da un anno. Ero capogruppo in consiglio comunale per il PD. Quando iniziarono a uscire gli articoli sul mio coinvolgimento nell’inchiesta, non avevo ricevuto nemmeno un avviso di garanzia. Prima di riceverlo passarono quasi due anni»
Continua a leggere: I miei undici anni a processo per ”Mafia Capitale“. Assolto
Fonte: il Post
I miei undici anni a processo per ”Mafia Capitale“. Assolto
27 Mag 2026 • 0 commenti
«All’epoca avevo poco più di quarant’anni e mia figlia era nata da un anno. Ero capogruppo in consiglio comunale per il PD. Quando iniziarono a uscire gli articoli sul mio coinvolgimento nell’inchiesta, non avevo ricevuto nemmeno un avviso di garanzia. Prima di riceverlo passarono quasi due anni»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.