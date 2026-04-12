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I miei vicini Airbnb

I miei vicini Airbnb

12 Apr 2026 di hookii0 commenti

«Il turista è così irritante non perché riflette uno specifico, e in fondo trascurabile, comportamento sociale, ma perché è l’incarnazione di un irritante tipo umano che in fondo tutti incarniamo»
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Fonte: il Post


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