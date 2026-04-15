La guerra ha esasperato le cose, ma sulla politica estera e sull’immigrazione Trump e Leone XIV erano distanti già da prima
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Fonte: il Post
I molti motivi di scontro tra il presidente statunitense e il papa statunitense
15 Apr 2026 • 0 commenti
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