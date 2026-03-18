La USS Gerald R. Ford è in missione da 10 mesi, prima in Venezuela e ora in Medio Oriente: l’equipaggio non ne può più, tra incendi e bagni intasati
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Fonte: il Post
I molti problemi della più grande portaerei statunitense
18 Mar 2026 • 0 commenti
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