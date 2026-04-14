I rappresentanti dei due paesi si incontrano a Washington per la prima volta da decenni, ma il gruppo ha già detto che non rispetterà eventuali accordi
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Fonte: il Post
I negoziati tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza Hezbollah
14 Apr 2026 • 0 commenti
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