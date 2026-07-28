Alcuni treni sono stati soppressi, altri sono in ritardo, e i passeggeri devono spostarsi ancora da una stazione all’altra con il bus
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Fonte: il Post
I nuovi disagi per i lavori sul cavalcavia della linea ferroviaria a Firenze
28 Lug 2026 • 0 commenti
Alcuni treni sono stati soppressi, altri sono in ritardo, e i passeggeri devono spostarsi ancora da una stazione all’altra con il bus
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