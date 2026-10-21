Sia dallo stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti sono riusciti a stabilire una rotta più sicura, sia tramite percorsi alternativi
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Fonte: il Post
I paesi del Golfo Persico stanno esportando più petrolio di prima della guerra
21 Ott 2026 • 0 commenti
Sia dallo stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti sono riusciti a stabilire una rotta più sicura, sia tramite percorsi alternativi
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