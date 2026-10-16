L’Italia guida il gruppo di quelli che vorrebbero regole meno severe sulla transizione energetica, e al Consiglio europeo ha ottenuto qualcosa
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Fonte: il Post
I paesi europei non sono per niente d’accordo su come affrontare la crisi energetica
16 Ott 2026 • 0 commenti
L’Italia guida il gruppo di quelli che vorrebbero regole meno severe sulla transizione energetica, e al Consiglio europeo ha ottenuto qualcosa
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