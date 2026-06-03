Giorgia Meloni avrebbe voluto più flessibilità per finanziare le misure di emergenza dovute alla guerra in Medio Oriente
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Fonte: il Post
I paesi europei potranno spendere di più per l’energia, ma non come chiedeva l’Italia
3 Giu 2026 • 0 commenti
Giorgia Meloni avrebbe voluto più flessibilità per finanziare le misure di emergenza dovute alla guerra in Medio Oriente
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