Se lo storico leader Arafat vedesse come vanno le cose «sarebbe felice di essere morto», ha detto al Post un ex ministro che sta cercando di farsi largo
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Fonte: il Post
I palestinesi in Cisgiordania sono esasperati dai loro politici
20 Lug 2026 • 0 commenti
Se lo storico leader Arafat vedesse come vanno le cose «sarebbe felice di essere morto», ha detto al Post un ex ministro che sta cercando di farsi largo
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