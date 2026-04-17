Contiene diverse norme ritenute problematiche, anche nel centrodestra, ma ormai c’è poco tempo per approvarlo e la discussione è stata molto frettolosa
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Fonte: il Post
I pasticci della maggioranza sul nuovo decreto sicurezza
17 Apr 2026 • 0 commenti
Contiene diverse norme ritenute problematiche, anche nel centrodestra, ma ormai c’è poco tempo per approvarlo e la discussione è stata molto frettolosa
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