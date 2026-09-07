C’entrano sia El Niño sia una cattiva gestione delle torbiere del paese, e si ritiene che nelle prossime settimane possano anche peggiorare
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Fonte: il Post
I peggiori incendi degli ultimi dieci anni in Indonesia
7 Set 2026 • 0 commenti
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