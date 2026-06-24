Consistono soprattutto in un potenziamento dell’assistenza agli anziani e a chi è più fragile, e in consigli su dove cercare riparo
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Fonte: il Post
I piani delle città italiane per proteggere le persone dal caldo
24 Giu 2026 • 0 commenti
Consistono soprattutto in un potenziamento dell’assistenza agli anziani e a chi è più fragile, e in consigli su dove cercare riparo
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