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I placebo dichiarati come tali migliorano la memoria degli anziani più dei placebo ingannevoli

28 Ago 2026 di Perodatrent0 commenti

The Psychologist, pubblicazione della British Psychological Society, riporta uno studio  che ha messo alla prova una interessante ipotesi sul funzionamento dei placebo: dare ad un paziente un prodotto senza azioni farmacologiche dichiarando che non è un farmaco, ma che funziona lo stesso, ha la stessa efficacia che somministrarlo dichiarando che è un farmaco.

Il campione studiato era costituito da anziani, e sono stati valutati parametri psicologici e neurologici. Il risultato è stato che il placebo dichiarato funziona -solo per alcuni dei parametri valutati- meglio del placebo ingannevole, e tutti e due funzionano meglio di nessun trattamento.


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