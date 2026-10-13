Pier Ferdinando Casini ha detto che non si ricandiderà, dopo oltre 43 anni e 10 legislature, ma c’è anche chi è stato parlamentare per 66 anni
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Fonte: il Post
I politici che hanno passato più anni in parlamento
13 Ott 2026 • 0 commenti
Pier Ferdinando Casini ha detto che non si ricandiderà, dopo oltre 43 anni e 10 legislature, ma c’è anche chi è stato parlamentare per 66 anni
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