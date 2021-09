I premi IgNobel 2021

Come ogni anno, è arrivato il tanto atteso momento dell’assegnazione dei premi IgNobel, ne parla un articolo di C&EN.

Tra i vincitori, spiccano gli IgNobel per la fisica e per la cinetica, il primo per un articolo che discute di “experiments to learn why pedestrians do not constantly collide with other pedestrians” pubblicato su Physical Review E (paywalled) e il secondo che si occupa di “experiments to learn why pedestrians do sometimes collide with other pedestrians” pubblicato su Science Advances. Entrambi i lavori sono stati prodotti da team internazionali con un cospicuo contributo da scienziati italiani.

Il video della premiazione: