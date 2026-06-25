Per la riapertura almeno parziale dello stretto di Hormuz: ma serve cautela, e vedere dove vanno i negoziati tra Iran e Stati Uniti
Continua a leggere: I prezzi del petrolio sono tornati ai livelli di prima della guerra
Fonte: il Post
I prezzi del petrolio sono tornati ai livelli di prima della guerra
25 Giu 2026 • 0 commenti
Per la riapertura almeno parziale dello stretto di Hormuz: ma serve cautela, e vedere dove vanno i negoziati tra Iran e Stati Uniti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.