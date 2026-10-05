Sono quelli che si indossano e che sfruttano le AI per raccogliere e ordinare informazioni quotidiane, ma non registrano solo chi li usa
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Fonte: il Post
I problemi dei dispositivi che ci ascoltano in continuazione
5 Ott 2026 • 0 commenti
Sono quelli che si indossano e che sfruttano le AI per raccogliere e ordinare informazioni quotidiane, ma non registrano solo chi li usa
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