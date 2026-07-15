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I ragazzi stanno bene, forse

I ragazzi stanno bene, forse

15 Lug 2026 di hookii0 commenti

«Perché ogni generazione adulta ripete lo stesso schema di sfiducia verso le generazioni più giovani? Si potrebbe parlare di nostalgia selettiva o di capro espiatorio collettivo, ma anche di qualcosa di meno facile da ammettere, il risentimento mascherato da preoccupazione. Una forma di invidia, forse?»
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Fonte: il Post


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