La guerra in Medio Oriente ha messo in difficoltà la loro alleanza, solida da decenni, e mostrato anche in questo caso l’inaffidabilità di Trump
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Fonte: il Post
I rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita non sono più gli stessi
2 Lug 2026 • 0 commenti
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