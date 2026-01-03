I regimi autoritari non nascono da un giorno all’altro

Un video del New York Times dell’anno scorso (ripreso da Internazionale), di quando Trump si era appena insediato, raccoglie le testimonianze di quattro dissidenti, provenienti da Russia, Singapore, Nicaragua e Ungheria.

Loro descrivono in che modo il loro paese sia diventato sempre più autoritario, e perché non se ne siano accorti in tempo. In generale, in tutti i casi i dittatori hanno proceduto in maniera graduale, cominciando a chiudere singoli canali televisivi o ONG, e lasciando pensare ai loro oppositori che fossero casi isolati.

Il loro messaggio è rivolto agli Statunitensi, perché le decisioni prese da Donald Trump nelle prime settimane del suo mandato presidenziale ricordano pericolosamente alcune esperienze che loro hanno già vissuto: per esempio, il presidente singaporiano Lee Hsien Loong nominò procuratore generale il proprio avvocato personale Lucien Wong, come Trump ha nominato Pam Bondi. Per questo, sostengono, è importante reagire ai primi segnali di involuzione democratica.